Juve Stabia, la grinta di Evacuo: «Qui un grande gruppo»

Per qualcuno doveva essere il “bomber di scorta”, nonostante un curriculum da invidiare, dopo l’infortunio di Eusepi, per altri la “chioccia” dei tanti giovani della Juve Stabia di Novellino. Con il gol da tre punti a Latina, Felice Evacuo ha preso letteralmente per mano i gialloblù, in una lotta play-off quanto mai serrata e con tante protagoniste: “Devo sicuramente ringraziare i compagni per l’accoglienza – dice -, per come hanno reagito dopo il rigore fallito. Questo è davvero un grande gruppo con cui costruire qualcosa di importante”. La condizione non è ancora ottimale, il sogno di tanti quello di un tandem da sogno proprio con Eusepi, ormai vicino al rientro: “Questo lo deciderà Novellino a tempo debito – sorride Evacuo -, io sto cercando di crescere come condizione, e sarò sempre a disposizione dell’allenatore per fare del mio meglio. Questa squadra è stata costruita con intelligenza, sono convinto che ci si possa togliere tutti insieme delle belle soddisfazioni”. Arriva il Palermo, lunedì sera in posticipo: “E’ un torneo lungo, guardiamo una sfida per volta cercando di continuare per questa strada”.