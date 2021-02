Torna il sorriso. Finalmente, dopo tre turni tutti da dimenticare, in casa Juve Stabia si torna a respirare aria di play-off, ed alla vigilia della sfida di mercoledì sera (20.30 al Menti) con il Catania, anche Padalino ha di che gioire. Per il successo sulla Vibonese, per la prestazione della squadra: “I ragazzi meritano un prosieguo diverso di campionato. Hanno dimostrato contro la Vibonese di avere la giusta compattezza, la giusta grinta per meritare un piazzamento importante. E’ stata la testimonianza di chi vuole rappresentare al meglio sé stesso, una squadra, ed una città”. Quasi uno schiaffo in pieno volto a chi, come Allievi, rimasto a dispetto di un contratto sontuoso, non aveva mai fornito la prestazione attesa dalle sue qualità, letteralmente spazzato via dall’ultimo attivato, Esposito, autore di una prova da incorniciare coi calabresi: “E’ un ragazzo interessante – chiosa Padalino -, si è inserito subito nel nuovo contesto, ed è stato bravo a cogliere l’occasione al volo. Nel calcio ci sono treni che non vanno persi. Ha dato un segnale forte, ma come lui tutta la squadra”. Per Allievi valigie pronte, oggi potrebbe esserci il passaggio al Como.

Intanto, in vista della sfida con gli etnei, il tecnico promuove il 3-4-2-1 visto domenica: “Non siamo qui ad appendere gingilli – chiarisce -, c’era qualcosa da cambiare, lo abbiamo fatto cercando soluzioni nuove, e per ora abbiamo avuto le risposte che aspettavamo. Dobbiamo guardare avanti con fiducia, ma anche essere convinti che non sarà tutto in discesa. Il campionato è ancora lungo…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA