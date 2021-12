Juve Stabia, la rabbia di Sottili: «Forse è questo il nostro valore»

Si era ripromesso di aspettare almeno la gara di mercoledì sera, ma dopo la sconfitta di Francavilla, per l’allenatore della Juve Stabia, Stefano Sottili, c’è ben poco da attendere: «Beh, dopo 19 gare disputate, evidentemente il valore della rosa è questo espresso dal campo». Mastica amaro il tecnico gialloblù, in Puglia era andato col chiaro intento di tornare col bottino pieno, e non certo di chiudere il girone di andata addirittura fuori dai playoff, sia pure solo un punticino sotto il Picerno: «Abbiamo preso i primi due gol – ricorda –, al termine di un primo tempo in cui abbiamo creato tanto. Il rammarico maggiore è proprio il fatto di non riuscire a concretizzare quanto costruiamo. Eravamo partiti bene, ma trovarsi subito sotto non era facile. Poi, nella ripresa, non siamo riusciti a raddrizzarla».

Pesa, e non poco, l’assenza in contemporanea di due elementi di esperienza come Troest e Tonucci in difesa: «È innegabile, senza voler nulla togliere a chi ha giocato, che se cominciano a mancarti tutti insieme tanti elementi, e sei costretto a mettere in campo ragazzi non al meglio della condizione tutto è più difficile. Non possiamo nasconderci dietro a un dito, qualcosa va fatto per migliorare, nei ruoli dove lo necessita, questa rosa. Cerchiamo di chiudere bene l’anno, poi a gennaio, con la società, cercheremo di intervenire».