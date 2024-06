Aspettando il nuovo interlocutore, il prossimo sindaco di Castellammare, la Juve Stabia prosegue il suo cammino verso il prossimo campionato di serie B.

Gli interventi al Romeo Menti sono il primo passo per consentire alla squadra di Pagliuca di arrivare con serenità alla prossima stagione, da disputare a tutti i costi nell’impianto di via Cosenza, il fortino dove costruire punto dopo punto la permanenza in categoria.

Individuati gli interventi, dall’arretramento delle panchine alla recinzione del settore tribuna, per rispettare le indicazioni della Lega in merito all’omologazione dell’impianto di gioco, sarà il club a farsi carico del primo lotto, aspettando poi le “rifiniture” dell’amministrazione, già concordate con i commissari prima del loro commiato da Palazzo Farnese. I led dell’illuminazione, la sistemazione della sala Var e della sala stampa, che dovrebbero essere pronti per inizi di agosto, quando con la coppa Italia al via (la Juve Stabia dovrebbe giocare in casa con l’Avellino il primo turno), si comincerà di nuovo a far sul serio.

Chi da settimane è già impegnato, depositato anche l’incartamento per l’iscrizione, sia pure con l’indicazione dello stadio di Piacenza, è il diesse Matteo Lovisa. Mancano ancora venti giorni all’apertura del mercato, ma il telefono del dirigente, corteggiatissimo, tra l’altro in serie B (Bari e Catanzaro ci avevano fatto un pensierino), è rovente. Qualche timida richiesta per i pezzi pregiati è arrivata, ma Romeo, Buglio, Bachini, Bellich e Adorante in primis, sono intoccabili.

Salvo, come anticipato dal direttore sportivo, per proposte irrinunciabili. Proposta che, ad onor del vero, dopo le iscrizioni ed eventuali ripescaggi, potrebbe arrivare sul serio. Primo nella classifica dei ripescaggi - con l’Ancona con un piede e mezzo fuori dai giochi - il Milan Under 23, se iscritto in serie C, sembrerebbe intenzionato ad un colpo da novanta con Adorante al centro del progetto.

In ingresso, con la conferma di buona parte dell’ossatura dello scorso anno, Lovisa è concentrato in primis sul portiere che dovrà sostituire, anche nel cuore dei tifosi, Demba Thiam. Vannucchi resta il principale indiziato. Non ha rinnovato col Taranto, ed è elemento di esperienza e concretezza. Ma su di lui anche altri club, come Modena, Reggiana e, si vocifera, il Pescara.

Timido l’interesse per il ritorno dell’ex Seculin, a farsi strada nelle ultime ore l’ipotesi Samuele Perisan, vecchia conoscenza ai tempi del Pordenone, dove ha giocato dal 2020 al 2022. La strategia del club, avendo ormai un’ossatura consolidata, sarebbe la stessa, vincente, dello scorso anno: prima giovani, poi gente di categoria. Il primo obiettivo sembrerebbe, secondo questa logica, Tonin del Foggia.

L’attaccante è ancora Under, ma è stato uno dei protagonisti dei rossoneri lo scorso anno, ed un po’ tutti lo danno già alla Juve Stabia. Sempre nel settore avanzato, c’è interesse concreto per l’esterno del Padova, Michele Liguori. Ancora un anno di contratto coi veneti, ma l’opportunità del salto in B farebbe pendere la bilancia in favore della società del presidente Andrea Langella. Ultimo ad aggiungersi alla lista di Lovisa sarebbe, poi, il difensore, di proprietà del Monza, Alessandro Mancini, lo scorso anno 33 presenze al Fano in serie D.