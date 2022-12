Juve Stabia, Colucci fa il pompiere: «La classifica è bugiarda»

Sette risultati utili di fila, zero reti subite in sette giornate, il quarto posto assoluto in classifica: è una Juve Stabia che viaggia a vele spiegate quella che si appresta al giro di boa, lunedì sera nel posticipo col Cerignola, prima di rituffarsi nella seconda parte del campionato e, magari, nel mercato di gennaio.

Leonardo Colucci si conferma tecnico di esperienza e, superato nel migliore dei modi il momento nero, anche grazie alla fiducia della società, guarda avanti con serenità: «Il lavoro paga sempre - spiega il tecnico -, e la stima aiuta a crescere. Entusiasmo? Giusto che all’esterno ci sia, ma nel gruppo ho sempre chiarito ai ragazzi che il primo obiettivo sono i 42-43 punti della salvezza. Solo dopo, se tutto andrà bene e ci sarà tempo, guarderemo oltre, e magari alzeremo l’asticella».

L’allenatore, ad un turno della fine del girone di andata, traccia il bilancio del girone: «La classifica? Credo sia in parte bugiarda. Ci sono squadre dietro di noi con organici importanti, che non hanno reso come avrebbero potuto. E da gennaio inizia un altro campionato. Di sicuro credo che la Juve Stabia abbia fatto il suo, abbia dimostrato di poteresela giocare con tutti se è concentrata, e se riusciamo a lavorare come sappiamo. Non mi piace guardare in casa degli altri, pensiamo a lunedì, poi alla successiva, e così via».

Gennaio è vicino, la piazza sogna il bomber che manca a questa squadra, anche se le ultime prestazioni di Zigoni lasciano ben sperare in un elemento di grande esperienza: «Zigo ha fatto benissimo anche col Messina, in coppa col Foggia. Se sta bene può darci tanto. Il mercato? Io faccio l’allenatore, al direttore al massimo posso chiedere un elemento con determinate caratteristiche, ma poi non sono io a decidere».

Chiusura su Altobelli, che sembra aver “soffiato” il posto a Cinaglia e Tonucci adattato centrale in difesa: «Uno con la sua visione di gioco, che legge i tempi in un certo modo, gliel’ho detto, in quel ruolo può fare ancora una lunga carriera. E non solo in serie C...».