Juve Stabia-Mantova sabato al Menti. Domani le "vespe" premiate dal sindaco Manfredi

Ora è ufficiale. La Lega di C ha disposto, visto anche l'accordo tra i club, e la concomitanza, domenica 12, della festività del Santo Patrono a Castellammare, che la sfida tra la Juve Stabia ed il Mantova debba essere disputata sabato 11 alle ore 18.00 al Romeo Menti.

Gran finale, invece, al "Manuzzi" di Cesena, tra l'undici di Toscano, e quello di Pagliuca, con inizio alle 17.45 con diretta su Rai Sport.

La Juve Stabia, intanto, si prepara a vivere, domani, l'ennesima consacrazione dopo la vittoria del campionato di serie C, con la premiazione da parte della Città Metropolitana: «È arrivato il giorno della premiazione - si legge nella nota ufficiale - da parte della Città Metropolitana di Napoli per lo straordinario successo nel campionato di Serie C che ha consentito alla compagine gialloblè di strappare il pass per la serie B con ben 4 giornate di anticipo: domani, infatti, martedì 7 maggio, alle ore 15, nella Sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria la Nova a Napoli, il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, insieme con il Consigliere metropolitano Delegato allo Sport, Sergio Colella, tributerà un riconoscimento a tutti i protagonisti di questa entusiasmante cavalcata, dai calciatori al presidente, dall’allenatore allo staff tecnico, dai dirigenti a tutti i componenti della società»