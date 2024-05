Juve Stabia al Menti con il Mantova parte la supercoppa

Subito al Menti, la Juve Stabia entra nella supercoppa con la sfida di domenica 12 contro il Mantova.

La vittoria del Cesena al "MartellI" consente infatti agli emiliani (reti di Corazza e De Benedetti) di disputare in casa il terzo turno della competizione tra le tre vincitrici dei gironi di serie C.

Non è da escludere, però, un anticipo a sabato della gara con i lombardi, per la concomitanza del Santo Patrono ed un concerto in villa comunale proprio domenica. Nelle prossime ore gli aggiornamenti sulla sfida che, al momento, sarebbe in programma domenica alle 17.30.