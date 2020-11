Nel giorno in cui il calcio ricorda l’indiscusso Pibe de Oro, Diego Armando Maradone, è struggente la commemorazione dell’argentino al Romeo Menti. Il riscaldamento della Juve Stabia e della Paganese è scandito dalle note di “life is life”, divenuta un autentico cult per le immagini del balletto di Maradona prima della sfida del Napoli a Stoccarda nella notte della coppa Uefa vinta dagli azzurri. L’ingresso in campo, invece, è accompagnato dal brano “La mano de Dios” di Rodrigo Bruno, dedicata allo storico gol segnato contro l’Inghilterra al Mondiale in Messico. Infine, suono di tromba sulle note del “silenzio fuori ordinanza” con le due squadre allineate di fronte alla maglia numero 10, griffata “Maradona” per l’occasione. Momenti di forte commozione per i presenti nel ricordo del più grande calciatore della storia del calcio.

Ultimo aggiornamento: 21:34

