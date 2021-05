Juve Stabia, Marotta infiamma la sfida col Palermo: «Sarà una gara maschia»

La gara col Palermo posticipata di sette giorni, non si disputerà quest’oggi, ma il 19, la Juve Stabia si prepara alla supersfida con i rosanero, che decreterà l’accesso alla fase nazionale dei play-off. “E’ una partita importantissima – ha ribadito il bomber, 13 reti da gennaio, Alessandro Marotta -, perché ad eliminazione diretta, tra due squadre che attraversano un grande momento di condizione. Sarà una gara maschia, di quelle belle da giocare. La ricetta? In primis dimenticare quanto di buono abbiamo fatto in campionato. I play-off sono particolari, un torneo a parte, in cui bisogna sul serio pensare gara per gara”. Con la Casertana la Juve Stabia ha sudato le fatidiche sette camicie per accedere al secondo turno: “Lo abbiamo meritato – continua l’attaccante -, siamo riusciti a portare a casa la pagnotta, creando anche tante occasioni da rete. Non sempre si può essere anche belli e brillanti, ma alla fine, soprattutto in partite del genere, conta solo il risultato”.