Juve Stabia, Marotta sui social spiega i motivi dell'addio ai gialloblù

In attesa delle prime parole a Castellammare di Walter Novellino, che per ora si è concesso solo a media dell'Umbria parlando della sua scelta stabiese, il giorno dopo il suo trasferimento a Modena, dipinto forse troppo frettolosamente come ingrato, Alessandro Marotta affida la sua versione al proprio profilo Instagram, cogliendo anche l'occasione per salutare i tifosi gialloblù: «Vado via per due motivi: il primo è familiare, e il secondo perché sono arrivato sposando un progetto che purtroppo ha cambiato rotta! Ho dato fin da subito il meglio di me con la massima serietà, al di là dei gol e delle belle partite ci ho messo il cuore e questa è l'unica cosa che conta. Ci siamo divertiti insieme, auguro alla Juve Stabia e ai suoi tifosi le più grandi soddisfazioni. Admaiora».