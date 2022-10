Juve Stabia, Maselli dopo Pescara: «Ripartiamo da prestazione spessore»

La prova d’orgoglio c’è stata, ma anche contro il Pescara è proseguito il momento negativo della Juve Stabia che, almeno per ora, salva la panchina di Colucci, ma si ferma in classifica sperando in tempi migliori. Un gol costruito in maniera magistrale, scambio con Scaccabarozzi e scarico in rete, ma per Maselli (nella foto ssjuvestabia) la gioia è solo a metà: «Beh, il gol fa sempre bene, ed ovviamente sono contento per la marcatura. Ma anche per la prestazione, contro una squadra fortissima – spiega il calciatore – Il rammarico, semmai è per il risultato finale della partita… dispiace perdere così, dispiace perdere davanti ai tifosi. Ma dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto in campo. Ci siamo trovati bene, abbiamo alzato l’intensità, con calciatori che hanno dato tanto, ed anche a centrocampo siamo andati meglio. Il modulo? Lo decide il tecnico, abbiamo un rosa importante, e sono certo che ci rialzeremo. Non giochi sempre con Crotone, Catanzaro e Pescara…».

In coppa col Foggia, mercoledì sera, si aspettano conferme: «È una gara importante, perché ci permette di tornare subito in campo e di provare a dare conferma alla gara di domenica. Dobbiamo riprendere la nostra marcia».