Aspettando di capire se mercoledì sera ci sarà il derby con la Casertana, scesa in campo in nove con la Viterbese (con due calciatori febbricitanti e poi risultati positivi al Covid in aggiunta agli altri quindici della rosa), primi rumors di mercato per la Juve Stabia. Con l’arrivo del nuovo coordinatore dell’area tecnica, Fabrizio Fabiani, figlio del diesse della Salernitana, Angelo, ma anche alla luce degli arrivi in estate dei vari Cernigoi ed Orlando, si rafforza l’asse con il club di Lotito. In direzione Salerno ci sarebbe il capitano degli stabiese, Alessandro Mastalli, su cui i granata avevano già messo gli occhi negli anni scorsi nelle varie sessioni di mercato. Al suo posto un’autentica nidiata di calciatori della Salernitana dovrebbero dare il percorso opposto. I rumors di queste ore portano anche al nome dell’attaccante Gondo, ma anche ad un difensore ed un centrocampista che rinforzerebbero così la rosa di Padalino. Da capire, invece, la posizione di Cernigoi, su cui si era puntato in estate, ma indisponibile per problemi fisici da diverse giornate.

