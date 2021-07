Juve Stabia: dalla Sampdoria arriva l'attaccante Matteo Stoppa

Un altro pedone nella scacchiera di Novellino. La Juve Stabia ufficializza l’innesto dell’attaccante Mattero Stoppa, prelevato dalla Sampdoria in prestito. «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla Sampdoria, dell'attaccante Matteo Stoppa, classe ’00. Il calciatore, nativo di Biella, è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus e della Pistoiese».

Queste le sue prime dichiarazioni dopo aver raggiunto la squadra nel ritiro di Rivisondoli: «Sono contento di arrivare in questa grande piazza. Non vedo l'ora di iniziare a dare il massimo per questa maglia e per questi tifosi».