Juve Stabia, al Menti arriva il Catania, Sottili: «Riscattiamo Palermo»

La sconfitta amara di Palermo è ancora negli occhi è nella mente, ma non c’è tempo per rimuginare, il campionato riporta subito in campo la Juve Stabia che, domani alle 14.30, al Menti, ospita il Catania: «Una sconfitta difficile da digerire quella di Palermo – sentenzia ancora Sottili dopo l’attacco alla squadra al termine della sfida del Barbera -. Nel secondo tempo non abbiamo praticamente giocato, e sia pure con l’uomo in più, non siamo riusciti a recuperare lo svantaggio. Ora abbiamo la possibilità di ritornare subito in campo, e questo dal punto di vista delle energie, forse, può pesare, ma ci consente anche di rimetterci subito in corsa in una sfida casalinga».

Col Catania, il tecnico stabiese, non ammette errori: «Affrontiamo una squadra bene organizzata, con calciatori di grande tecnica, che hanno gamba e che possono creare problemi. Sappiamo bene che stanno vivendo un momento difficile alle prese con una vicenda societaria difficile. Sotto questo aspetto possiamo solo essere vicini moralmente a quanti si prodigano per il Catania quotidianamente, augurandoci che si possa risolvere la vicenda nel migliore dei modi».