Juve Stabia, entusiasmo al Menti per la presentazione della squadra

La Juve Stabia accende i riflettori, ed in una serata di gala, al Romeo Menti ufficializza la nuova rosa a disposizione del tecnico Leonardo Colucci, alla vigilia del derby con la Turris, in programma domenica nell’impianto di Castellammare: «E’ bellissimo vedervi qui in tribuna – esordisce il presidente Andrea Langella -, in tanti, per conoscere la nuova squadra. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi mesi per liberare il club da una pesante zavorra, ed ora possiamo finalmente dare il via a quello che io considero il progetto “P0”, che comincia oggi, e che ci consentirà, tutti uniti, di assestarci, e crescere a piccoli passi, per arrivare a riprendere il grande sogno che tutti culliamo. E’ un anno in cui bisogna esserci vicini, stare al nostro fianco. Tutti, non solo i ragazzi della curva, che sono il nostro uomo in più, e che ringrazio sempre. Simo riusciti in un altro sogno, quello di giocare col Napoli al Maradona, qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa. L’unica cosa che oggi vorrei chiedervi, è di essere sempre numerosi allo stadio, vogliamo rivedere il Menti stracolmo, l’arma in più per i nostri ragazzi».

A lui fa eco il fratello Andrea: «Questa è una serata bellissima, sono onorato di essere alla guida di questo club insieme a mio fratello, ma voi siete uno spettacolo naturale. Castellammare, oggi, col risanamento del club, è un fiore all’occhiello nel calcio nazionale, abbiamo il 97% di una rosa di calciatori tutti di proprietà, e questo è un dato non da poco. E sono convinto che faremo bene in questo campionato. Come ha detto mister Colucci, noi abbiamo trenta campioni, e siamo certi che i nostri siano i migliori della categoria».

Incontenibile il vice preside Vincenzo D’Elia: «Oggi comincia il progetto L2, dove la L sta per Langella. Da veterano, ho iniziato la mia avventura qui da amministratore, in un momento in cui era difficile barcamenarsi per cercare di far quadrare i conti. Con l’avvento dei fratelli Langella oggi siamo un club da invidiare, e sono certo che ci sarà un grande futuro».

Il Direttore Generale Filippo Polcino richiama una battuta di Colucci alla vigilia dell’avvio di campionato: «Colucci ha chiesto “tempo” in attacco. Lo chiedo anche a voi, insieme alla pazienza. Siateci al fianco, stiamo mettendoci davvero il cuore per fare qualcosa di importante e duraturo».

Al diesse Giuseppe Di Bari torna sul mercato: «In primis devo ringraziare la società che mi ha consentito di lavorare in una piazza importante. Sono contento, qualsiasi scelta viene fatta con la certezza di cercare di sbagliare il meno possibile. E’ un anno zero, dobbiamo cercare di stupire, e di vivere partita per partita togliendoci grandi soddisfazioni».

Colucci arriva con il dono un pallone autografato lanciato tra gli ultras, e saluta la piazza con emozione: «Venire oggi qua ci riempie di orgoglio, sono stati due mesi di lavoro intensi coi ragazzi. CI sono cose positive, ci sono state e ci saranno difficoltà. E’ una grande piazza, e sono convinto che insieme potremo toglierci grandi soddisfazioni».

Berardocco torna dopo sei mesi in gialloblù: «Sono tornato a casa, felice di essere qui dopo soli sei mesi (era approdato alla Carrarese lo scorso gennaio). Speriamo di disputare una grandissima stagione insieme a tutta la squadra».

I tre portieri, Russo, Barosi ed Esposito presentano le nuove maglie ufficiali, insieme al capitano, Densi Tonucci ed alla sorpresa “annunciata” di Gianmarco Zigoni, il grande colpo in attacco per completare il mercato e puntare ad essere sul serio una mina vagante nel prossimo torneo di serie C.