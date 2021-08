Juve Stabia fuori dalla Coppa Italia, Novellino: «Squadra da completare»

L’amarezza per l’esclusione dalla coppa, per la prima sconfitta stagionale proprio all’esordio al Menti. Walter Novellino prova ad analizzare lo stop della Juve Stabia contro il Messina, in coppa Italia, una gara, indubbiamente, condizionata dalle tante assenze legate anche al Covid: «Dispiace per i tifosi – queste le parole dell’ex allenatore del Napoli - e poi per i ragazzi, che, al di là di tutto, ci hanno sempre messo impegno. Siamo partiti male, ma fino al 2-1, con qualche piccolo assestamento tattico, eravamo rientrati in partita e potevamo anche vincerla. Poi il pari a fine primo tempo e il gol su punizione ci hanno condannato. Le assenze? Beh, non si può negare che erano importanti. Mancavano tanti calciatori che in campionato saranno protagonisti, ma non si può certo colpevolizzare i giovani andati in campo».

Una Juve Stabia ancora cantiere aperto, in queste ora potrebbe arrivare un altro esterno alto dalla Primavera dell’Inter, aspettando il tanto atteso bomber (sul taccuino del diesse Rubino ci sarebbe ora Ardemagni): «Della Pietra, Panito e Stoppa si sono mossi bene – prosegue Novellino - ma ovviamente la squadra è da completare. La società si sta muovendo, cercheremo di completare la rosa in tempo per il campionato, sono convinto, a dispetto del passo falso iniziale, che alla fine i conti torneranno».