Juve Stabia-Monopoli 1-0, gialloblù sulla vetta solitaria della classifica

Vince, soffre, ci mette il cuore, e quel pizzico di fortuna che nei momenti topici non basta mai. Un gol di Romeo, ancora cecchino al Romeo Menti dopo la doppietta al Potenza, due interventi di Demba Thiam in pieno recupero che valgono quanto, e forse anche più di un gol (a fine gara tutti i compagni sono corsi ad abbracciarlo al limite dell’area), sono l’emblema di una Juve Stabia che, ora capolista solitaria ad un solo punto dalla corazzata Benevento, continua il suo percorso (ufficiale) verso quella salvezza che era, e resta (per ora), il primo obiettivo da raggiungere quanto prima.

Cambia, e tanto, Pagliuca rispetto alla macchina quasi perfetta delle prime giornate. L'inserimento di Andreoni, la difesa a cinque, anche per far fronte ad un Monopoli sceso in campo con un 4-2-3-1 che diventa spesso 4-2-4, l’innesto dal primo minuto di Piscopo al posto di Piovanello portano i gialloblù ad arretrare troppo il baricentro nella prima frazione, aperta comunque con il tiro di Mignanelli che scalda i guantoni a Perina.

Meglio la ripresa, con il ritorno della punta ex Padova, e soprattutto l’atteggiamento della squadra che si presente nei primi sei minuti almeno tre volte dalle parti di Perina, che si salva anche con l’aiuto dei compagni.

La svolta arriva al 25’, un cross di Piovanello è perfetto per la girata di testa di Romeo, al terzo centro di fila al Menti, che termina in rete sul palo dove l’estremo pugliese nulla può. Il finale è da infarto, con due interventi di Thiam su Santaniello prima, e Starita poi, che accendono la festa al Menti.