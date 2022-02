Juve Stabia-Monopoli 0-1, Sottili fischiato: «Possiamo fare di più»

Solo un fuoco di paglia. La Juve Stabia non conferma quanto di buono visto sotto l’aspetto della concretezza nel turno infrasettimanale con la Vibonese, e lascia i tre punti al Monopoli nella sfida che, al Menti, sarebbe servita ad entrambe le squadra per rilanciare le rispettive ambizioni in campionato.

Troppo poco recriminare su un possibile rigore non concesso nel finale del primo tempo, per assolvere la squadra di Sottili, che continua nella sua involuzione, troppo stretta nel 4-2-3-1 voluto e difeso a denti stretti dal suo tecnico, oggetto quanto meno della contestazione della piazza che ne chiede a più riprese l’esonero. Regge un tempo la squadra stabiese, con Schiavi che veste i panni del trombettiere per provare sa suonare la carica, impegnando Loria dal limite dopo appena diciotto minuti. La risposta pugliese con Starita che impegna Dini. Alla mezzora Bentivegna, su punizione, scheggia la traversa. Juve Stabia subito vicina al vantaggio con Eusepi (5’), ma sul diagonale della punta stabiese Loria si supera.

Al 9’ il vantaggio del Monopoli, col più classico dei gol dell’ex: angolo per i pugliesi, Borrelli anticipa tutti sulla linea, con Dini e Scaccabarossi immobili, e deposita in rete. Due minuti e l’occasione per chiuderla è ghiotta: Bizzotto, di testa, chiama alla parata Dini su calcio d’angolo, nella mischia nessuno interviene, Tonucci salva a due passi dalla linea. La Juve Stabia sparisce letteralmente dal campo, il Monopoli controlla, troppo poco per pensare alla svolta.

Per Sottili la panchina torna rovente… «Dispiace per le critiche ed i cori – borbotta -, in settimana ci metti tutto il meglio, lavori con il gruppo, e poi non si riesce a raccogliere quanto seminato, ma si deve essere bravi ad andare oltre. Abbiamo avuto noi le migliori occasioni, almeno fino al loro gol, poi non siamo stati in grado di reagire come dovevamo. Le colpe? Beh, credo che vadano equamente divise tra conduzione tecnica, mercato e squadra. Se sono solo queste le componenti…».