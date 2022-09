Juve Stabia-Monopoli, Colucci: «Con me gioca chi vale»

Terza sfida in sette giorni, arriva al Romeo Menti il Monopoli, a contendere alla Juve Stabia tributi pesantissimi per la classifica, ma anche per capire il reale valore dell'undici di Colucci. I pugliesi sono tra le favorite alla promozione in serie B, ed il tecnico stabiese ha chiarito subito ai suoi che tipo di gara ci si dovrà aspettare: «Affrontiamo una squadra di grande valore - queste le sue parole - che potrà metterci in difficoltà -. Le tre gare in una settimana? Valuteremo le condizioni dei singoli, quasi certamente ci sarà qualche cambiamento per dare maggiore linfa alla squadra. Ma questa non è una bocciatura per nessuno. Avrei quindici calciatori da mandare in campo, ma ne posso utilizzare solo undici, gli altri troveranno spazio a gara in corsa».

I giovani ancora punto fermo: «Sicuramente. Con me gioca chi vale. A Mignanelli, che ci ha aiutato a vincere mercoledì sera, nelle due gare precedenti avevo spiegato che non meritava di giocare. I giovani vanno veloce, ma i grandi sanno la strada e devono dare qualcosa in più». La speranza è di trovare la prima vittoria casalinga dell'anno: «Sicuramente. Anche se contro la Turris non avevamo fatto male. Vogliamo dare questa gioia ai tifosi».