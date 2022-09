Juve Stabia-Monopoli 2-0, è il secondo successo consecutivo

Due gol nel primo tempo, gioco a tratti spumeggiante, tanta concretezza quando il gioco si fa duro: in sette giorni la Juve Stabia ritrova smalto e certezza e, archiviata la sconfitta nel derby con la Turris, centra il secondo successo di fila dopo la vittoria di mercoledì a Pontedera col Monterosi, piazzandosi ora al quarto posto in classifica, insieme al Pescara, alle spalle di Crotone, Catanzaro e Turris.

Il vantaggio stabiese arriva dopo 10 minuti con Caldore che anticipa tutti dopo la spizzata di testa di Pandolfi su angolo di Scaccabarozzi. In campo è la Juve Stabia a far gioco, ed alla mezzora trova persino il raddoppio con Silipo. Punizione dal limite, di testa il rinvio della difesa pugliese, ma l’ex Palermo recupera al limite e calcia d’esterno, trovando l’angolino dove Avogardi nulla può.

Nella ripresa il Monopoli torna con il piglio giusto e cerca di ritornare in partita. Simeri ci prova al 4’ con un colpo di testa sfortunato con la sfera che si stampa sul palo alla sinistra di Barosi. Al 15’ Montini ancora di testa su cross di Hamlil, ma debolmente, e per il portiere stabiese non ci sono reali pericoli. Alla mezzora Rolando anticipa Mignanelli e calcia a rete, ancora superba la risposta dell’estremo gialloblù. Al 34’ l’occasione più ghiotta per il Monopoli. Punizione dal limite di Manzari che prova la rasoiata, si distende Barosi e sventa in angolo.

Finale con la Juve Stabia che gestire, il Monopoli non riesce più ad incidere, e per gli stabiesi i tre punti sono in cassaforte.