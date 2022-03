La Juve Stabia riparte dal Monterosi: «Vogliamo ripartire subito bene»

Bari e la sconfitta di metà settimana contro la prima della classe sono ormai alle spalle, la Juve Stabia è determinatissima in vista della sfida di domani pomeriggio (14.30) in casa del Monterosi Tuscia. Novellino, alla vigilia, sembra sereno, ma attenziona i suoi sul valore dell’avversario, reduce dal successo sulla Turris:

«E’ una gara da tripla – chiarisce subito il tecnico stabiese -, contro una squadra tosta, cattiva calcisticamente parlando, che si tiene sempre sulla corda. Andiamo lì a giocarcela con la determinazione e l’entusiasmo di questo periodo, sono convinto che si possa andare a disputare una gara importante, cercando di rimetterci in corsa dopo lo stop di Bari”. Una sfida, quella alla capolista, che un po’ di amaro lo ha lasciato: “Dobbiamo imparare ad essere più cinici sotto rete, e sfruttare meglio le occasioni che riusciamo a costruire. A Bari ne abbiamo avute, ma non siamo stati bravi. Il Monterosi verrà a prenderci alti, hanno un tecnico esperto come Menichini che stimo molto, sarà una bella partita, ma noi abbiamo voglia di ripartire subito e non faremo sconti».

