Juve Stabia a Monterosi, Pagliuca: «Questo un grande gruppo con cui faremo bene»

Chiude il mercato, apre i battenti il campionato (spezzatino) dei serie C. Juve Stabia in campo domani a Monterosi alle 20.45 per l’esordio stagionale con una rosa profondamente rinnovata, a partire dalla conduzione tecnica, con mister Pagliuca che, prima della partenza col gruppo, chiama a raccolta i tifosi, e promette il massimo impegno.

«Il mercato – esordisce il tecnico -? Io alleno quello che ho, e sono contento di quello che la società mi ha messo a disposizione.

Un gruppo forte, un mix di giovani ed esperti, una rosa con tante varianti, con cui possiamo far bene. Sappiamo tutti quali sono gli obiettivi, ma anche quante difficoltà ci saranno in questo torneo. Andiamo avanti a testa alta, con l’impegno, quello sempre, di dare il meglio in ogni occasione. Poi il giudizio resta al campo».

Un’estate senza coppa Italia o gare ufficiali, una novità che non sembra preoccupare l’allenatore: “Beh, vale per noi come per gli altri. Un po’ tutti abbiamo disputato qualche amichevole con avversari di categoria. Ci aspetta una stagione lunga e difficile, dobbiamo trarre il meglio dal calore che abbiamo visto in sede di presentazione, e spero che già a Monterosi possano esserci tanti tifosi al seguito per dare uno slancio in più ai ragazzi”.

Un gruppo solido moralmente, con due elementi chiamati a far da chioccia: “Sono tutti ottimi ragazzi, ovviamente c’è qualcuno che ha più esperienza ed a cui chiediamo una mano all’interno del gruppo. Gerbo è uno di questi, ha uno spessore come persona, ed un carisma unici. Insieme a lui anche Mignanelli, che si è messo in gioco, un vero leader in campo e fuori. Sono due riferimenti anche per il nostro staff”.