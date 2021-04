Juve Stabia. Mulè pensa alla Ternana, ma sogna la B: «Ai play-off da protagonisti»

Manca poco, domenica arriveranno gli attesi verdetti. La Juve Stabia è ancora in corsa per un piazzamento importante, come il quarto posto conteso al Bari, o il quinto (in lotta con il Catania). A Terni, domenica, i gialloblù cercheranno di ottenere il massimo con un occhio ai campi delle rivali: “Con la Ternana – spiega il difensore Erasmo Mulè -, cercheremo di chiudere ne migliore dei modi. Ma dovessi anche chiudere da sesti, dietro i grandi capoluoghi di provincia, sarebbe un bel risultato. Ai play-off non faremo le comparse, tutto può succedere…”.

Da avversario col Trapani nell’anno della promozione in B, Mulè sogna il salto in gialloblù: “Ero col Trapani quando perdemmo 2-0 servendo la promozione alla Juve Stabia, e lì capii che piazza è questa. La speranza è di ritrovare i tifosi agli spareggi, sarebbe importantissimo”.

Il suo futuro potrebbe essere targato Juve in ogni caso… “A fine stagione decideremo il da farsi con il mio procuratore, e la Juventus che detiene il mio cartellino. Per ora sono concentrato solo sul campo”.