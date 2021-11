Juve Stabia, Niccolai al posto dello squalificato Sottili col Taranto

Non ci sarà in campo, ma per l’inedita squalifica dovuta ad una frase rinunciato durante la gara con il Catanzaro, Stefano Sottili dovrà seguire, domani sera, dagli spalti, la sua Juve Stabia, impegnata al Menti contro il Taranto (21). Mister Niccolai, il suo secondo, ha avuto occasione di fare le classiche “prove tecniche” alla vigilia del match:

«Una gara importante per noi - spiega -, lo sappiamo bene. Questo è un campionato equilibrato, ed i risultati di oggi lo hanno dimostrato, ed una vittoria ci consentirebbe di fare un grosso balzo in avanti. Siamo tranquilli, la squadra ha lavorato bene, anche se di fronte avremo un avversario che sta facendo bene e che merita i punti in classifica».

Sulla squalifica, dopo il chiarimento di Sottili, anche Niccolai glissa: «Ormai è andata così, anche io, che ero in panchina, sono rimasto basito e sorpreso, non credo abbia detto nulla di particolare, ma quel che conta, ora, è che si sia preparata al meglio la sfida, la squadra andrà in campo anche per lui».

È un buon momento per la Juve Stabia, che vuole reinserirsi nelle posizioni calde: «Stiamo facendo bene, la squadra sta crescendo, anche se contro il Taranto dovremo ancora fare a meno di elementi come Troest, Esposito e Schiavi, ma siamo sereni. Dovremo fare quasi sicuramente noi la gara, ma abbiamo tutto per giocarcela e cercare un risultato prestigioso».