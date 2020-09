La Juve Stabia manca il colpo del ko, ed al termine di novanta minuti disputati su buoni ritmi, si ritrova a leccarsi le ferite con i tre punti che vanno al Monopoli di Scienza. Un primo tempo caratterizzato soprattutto dal cattivo tempo, che l’undici di Padalino chiude addirittura in vantaggio grazie alla rasoiata dalla lunga distanza di Romeo che conferma di avere non colo centimetri, ma anche piedi buoni, bravo a sfruttare il campo scivoloso (37’) ed a chiudere alle spalle di Pozzer. Nella ripresa la differenza la fanno soprattutto la panchina, e quel pizzico di ingenuità che porta i gialloblù a regalare, di fatto, le due reti che valgono il successo del Monopoli. E’ il 17’ quando Rizzo alza di testa sul cross di Tazzer con la sfera che disegna una incredibile parabola finendo laddove Tomei nulla può. Altro errore, decisivo, di Allievi che, trovato l’accordo col club scende in campo dall’inizio con la fascia di vice capitano. Rilancio che colpisce un avversario (24’), palla a centro area dove Starita è più veloce di tutti e piazza il sigillo finale sul match. © RIPRODUZIONE RISERVATA