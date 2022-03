Juve Stabia, il Novellino-bis parte sotto buoni auspici

Gongola, Novellino. Il suo ritorno sulla panchina della Juve Stabia è coinciso con il ritorno al successo della squadra lontano dal Menti, un colpo importantissimo come quello di Messina, che consente di tenere a debita distanza la zona calda dei play-out, e tornare ad una sola lunghezza dagli spareggi promozione: «Credo che a Messina la squadra abbia dato una prova di cosa voglia dire essere squadra – queste le parole dell’allenatore -, ci siamo ricompattati come voglio io, e di questo sono felice. Felice anche per la società, che ha fatto tanti sacrifici anche quest’anno, per consentire di avere una Juve Stabia di grandi valori. In Sicilia è stata una gara di grande determinazione, bravura tattica, in cui Davì, Altobelli e Schiavi, ma non solo, hanno giocato proprio come voglio io».

E proprio il centrocampo, passato a tre con il ritorno dell’ex trainer del Napoli è la nota più lieta con Schiavi sugli scudi: «Non lo scopriamo ora, sappiamo tutti quel che può dare come qualità ed esperienza ala squadra, ma sabato mi sono piaciuti tutti». Per Novellino una grande soddisfazione dopo l’amaro esonero di ottobre: «Beh, la quadra giocava bene, con me avevamo perso due o tre fare, ma quel che conta, ora, è essere ripartiti col piede giusto, e ringrazio anche la società per l’opportunità di tornare. La vittoria di Messina? Una goduria, speriamo di darne altrettante in futuro ai nostri tifosi».