Juve Stabia, il giorno di Novellino e inizia il braccio di ferro col Modena

Oggi è il grande giorno. Nonostante qualcuno in società lo abbia anticipato con la classica foto “social” che negli ultimi anni appare la conferma di quanto sia cambiato il calcio. Walter Novellino si legherà ufficialmente alla Juve Stabia per la prossima stagione, e sarà il tecnico chiamato a guidare i gialloblù nell’anno della rifondazione, dopo i fasti dell’ultima stagione.

Un’annata che la dirigenza aveva anticipato come decisiva per un futuro lungo e prospero del club, ma sicuramente all’insegna della “spending review”, senza spese pazze e folli, con l’intento di assestare il bilancio rinviando di almeno un anno il sogno del nuovo assalto alla B. Eppure ai più il nome dell’ex allenatore di Napoli, Avellino, Sampdoria, Catania, ha lasciato presagire un cambio di rotta, con la dirigenza che tra le righe si lascia ad un “ora ci divertiamo”, ma che dovrà poi tramutare le parole in fatti, costruendo una squadra che dovrà essere degna del tecnico chiamato al timone.

Promozioni con il Napoli, la Sampdoria, il Piacenza ed il Venezia, Novellino si presenta praticamente da solo, ed è sicuramente un nome che accende la piazza. Sempre in giornata, aspettando l’ufficialità del suo ingaggio, si dovrebbe sciogliere il nodo Marotta. A Modena danno ormai per chiusa la trattativa. I fratelli Langella, che avevano puntato su di lui lo scorso gennaio (14 reti in mezza stagione a Castellammare) non lo svenderanno, né lo lasceranno andar via con una rescissione. Potrebbe iniziare un autentico braccio di ferro con gli emiliani. Nelle prossime ore la vicenda del “Diablo” potrebbe avere connotati più chiari…