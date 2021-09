Juve Stabia, Novellino promuove i gialloblù dopo il derby coi Lupi

Del risultato del derby è soddisfatto, ma ancor di più della prestazione della sua Juve Stabia. Walter Novellino promuove a pieni voti i gialloblù dopo lo 0-0 contro l'Avellino nella sfida di sabato sera al Romeo Menti: «Abbiamo creato noi le occasioni più nitide, ed abbiamo tenuto testa ad una squadra fortissima - spiega all'allenatore stabiese -. È stata una bellissima partita, un derby giocato a viso aperto tra due squadre che hanno dimostrato di poter dire la propria nel campionato. Ci è mancato qualcosa sotto rete, ma avevamo tanti ragazzi in campo ad un certo punto, e non siamo stati neppure fortunati».

Chiaro il richiamo del tecnico all'infortunio di Eusepi, che lo ha costretto, con Gomez ormai al passo d'addio, a lanciare in campo il più giovane Della Pietra unica punta: «Non spetta a me decidere se si dovrà intervenire ancora sul mercato - continua Novellino (anche se in città si vocifera di un altro colpo tra gli svincolati ormai prossimo) -, ma al nostro direttore sportivo, Rubino. Di sicuro possiamo essere contenti di quanto fatto in campo, con la crescita della condizione, questa squadra potrà togliersi molte soddisfazioni».