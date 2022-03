Juve Stabia, Novellino riparte da Messina: «Squadra in difficoltà, ma ne usciremo»

A volte ritornano… e con la speranza di far meglio della prima… Riparte da Messina l’esperienza sulla panchina della Juve Stabia di Walter Novellino, richiamato al capezzale dei gialloblù dopo una clamorosa involuzione della squadra che, anche per alcune scelte di Sottili, esonerato insieme a Rubino ad inizio settimana, si era ritrovata fuori dalla zona play-off e persino col rischio di dover lottare per la permanenza in categoria. “Ho grande entusiasmo – queste le sue parole alla vigilai della trasferta siciliana -, e voglia di rimettermi in gioco. Sento di poter dare il mio contributo in termini di esperienza alla squadra, e di provare a risalire la china. C’è qualche difficoltà, ma mi sento di dire che ne usciremo brillantemente”. Da ottobre a fine febbraio, ma la Juve Stabia è sempre stata nei pensieri dell’ex allenatore del Napol: “Ho avuto modo di seguirla, anche perché avevo contribuito io a costruire questa squadra in estate. E’ stata anche l’occasione per rivedere vecchi amici, seguire altre squadre. Ora sono qui con tanta voglia di far bene”. Dal 4-2-3-1 blindato di Sottili, alla duttilità di Novellino, il passo è breve: “Abbiamo cambiato spesso all’inizio, giocando talvolta anche a tre dietro. C’è grande professionalità e disponibilità dei ragazzi, vedremo man mano, anche in base agli impegni ed ad eventuali indisponibili”. Novellino riparte dunque con tante convinzioni: “Ringrazio prima di tutto la società, con cui i rapporti sono sempre stati buoni. Lavoreremo a testa bassa, cercando di ottenere il massimo, i conti facciamoli alla fine”.