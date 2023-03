Juve Stabia, Novellino riporta il sorriso: «Voglio una squadra motivata»

E’ bastata una telefonata per dirsi di nuovo si, e rispolverare quel sogno tornato nel cassetto alla fine dello scorso anno, quando la Juve Stabia decide di affidarsi al nuovo corso con Colucci.

Walter Novellino si “riprende” i gialloblù, ed alla vigilia della sfida di Potenza, in programma sabato (17.30) riporta il sorriso, pensando ad un finale in crescendo: “Quando mi ha chiamato Andrea Langella – ha raccontato -, non ci ho pensato due volte, e gli ho detto va bene, vengo a darti una mano. Con la proprietà c’è un bel rapporto, e poi Castellammare mi è entrata dentro già lo scorso anno, non potevo dire di no”.

La Juve Stabia l’aveva vista a Viterbo, ma poi la scelta è caduta su Pochesci e, ironia della sorte, a Pescara, quando il tecnico laziale ha salvato la panchina: “Non c’era nulla – spiega -, ero andato in quelle due occasioni per provare l’auto elettrica e vedere da Perugia fin dove potevo spingermi – sorride -. Il futuro? Un contratto a fine stagione? Non abbiamo parlato di niente, né di soldi, ma solo di guardare a queste gare una alla volta e di capire che si può fare. Questa è una buona squadra, che sta vivendo un momento di difficoltà, una parabola in discesa che va fermata per ripartire. Sabato affrontiamo una squadra tosta, ma dobbiamo esserlo anche noi”.

Alla “sua” di Juve Stabia ha dato disponibilità, ma ha chiesto altrettanto e di essere “be strong”: “Beh, ho cominciato a studiare l’inglese – ironizza -, voglio un gruppo con la “cazzimma”, che se la giochi con tutti, ho detto loro che dovevano aiutarmi a far bene ed io avrei messo l’esperienza a loro disposizione. Analogie col passato? Lo scorso anno di gol ne abbiamo fatti tanti, mi piace tanto Pandolfi, con lui Silipo ed un po’ tutti. Sono convinto che si possa far bene in questo finale di stagione”.