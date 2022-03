Juve Stabia. Novellino è sereno dopo la sconfitta con il Bari: «Siamo in palla»

Ha retto solo un tempo, ma contro lo schiacciasassi del campionato era da mettere in preventivo. Eppure la sconfitta di Bari non sembra aver intaccato più del dovuto le nuove certezze della Juve Stabia di Novellino. Un buon primo tempo, almeno due occasioni per poter passare addirittura in vantaggio, poi una ripresa in cui i pugliesi hanno mostrato i muscoli. Il tecnico, però, assolve i suoi: “Nel secondo tempo siamo andati sotto – spiega -, ma quando ci siamo messi a specchio siamo riusciti a reggere, ed anzi, abbiamo fatto molto bene. Peccato, ma non affronti sempre squadra come il Bari, ormai ad un passo dalla B non a caso. Avessimo trovato il gol nel primo tempo forse la gara poteva cambiare, ma ormai serve a poco recriminare. Cosa mi è piaciuto di meno? Dobbiamo solo credere di più in noi stessi, e continuare su questa strada”. Domenica, col Monterosi, per riprendere il cammino interrotto nel turno infrasettimanale: “C’è positività nel gruppo, e questo è un bene – chiosa Novellino -, la voglia di far bene è immutata, sono convinto che domenica faremo bene, ripentendo quanto visto con Messina e Turris. Ci aspetta un finale di stagione importante”.