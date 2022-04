Juve Stabia, Novellino: «Sarà un Taranto arrabbiato ma non abbiamo timori»

Senza Schiavi e Caldore, due dei baluardi della Juve Stabia dal suo ritorno in panchina, Novellino si prepara alla sfida che, domani pomeriggio (17.30), opporrà i gialloblù al Taranto allo “Iacovone”. Una gara difficile, contro un avversario storicamente rivale, che nel 2022 non ha ancora trovato i tre punti: “Bisogna dire, innanzitutto – chiosa Novellino -, che in questo girone di ritorno hanno avuto diversi problemi fisici, ma sono convinto che troveremo una squadra arrabbiata, che ha sofferto nell’ultimo periodo, e che vuole sicuramente cercare di rialzarsi. Hanno un buon organico, calciatori che hanno sempre fatto bene in categoria, e non a caso, nel girone di andata, erano costantemente nei play-off. Noi dobbiamo fare la nostra partita e pensare solo alla Juve Stabia”.

La sconfitta, dura, con il Monterosi, il pari con il Catanzaro, una Juve Stabia double face, su cui, però, il tecnico scommette: “Conosco i problemi dei nostri rivali, ma io sono l’allenatore della Juve Stabia, e penso solo alla mia squadra. Troveremo un ambiente caldo, lo sappiamo, ma è normale, fa parte del nostro mestiere. Abbiamo lavorato bene in settimana, avremo qualche assenza, ma il gruppo sta bene, è unito, e sono convinto che faremo una grossa partita, consapevoli di noi, rispettosi dell’avversario, per puntare ai nostri obiettivi di fine stagione”.