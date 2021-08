Juve Stabia. Novellino soddisfatto del pari di Andria: «Siamo in crescita»

Sorride, Novellino. Il pari della Juve Stabia ad Andria, all’esordio in campionato, può essere accolto con favore. Diverse assenze, su tutte quella di Troest al centro della difesa, senza contare l’assenza, in attacco, di un bomber di peso, eppure il gioco espresso dalla squadra per lunghi tratti è stato già di buon livello: “Bisogna solo elogiare chi è sceso in campo ad Andria – conferma il tecnico -, ci hanno messo davvero tutto. La mancanza di finalizzazione è un problema di secondo piano, abbiamo giocato bene, siamo anche stati sfortunati in qualche occasione, ma di palle gol ne abbiamo create diverse. Non dimentichiamo, poi che giocavamo su un campo in erba dopo esserci allenati sul sintetico per settimane, personalmente sono soddisfatto”. Nonostante un paio di occasioni clamorose per arrivare al successo pieno, Novellino brinda al punto guadagnato: “Sicuramente. Siamo all’inizio del campionato, sono rientrati diversi elementi rispetto alla coppa, e siamo in crescita. Possiamo fare ancora di più”. Russo e Gomez fuori, il portiere sembrava candidato ad un ruolo da titolare, l’attaccante argentino era l’unica punta vera in rosa: “Non è una bocciatura – rassicura l’allenatore -, ci sarà spazio per tutti. Sarri? E’ un portiere giovane, che può far bene, ma non ci sono gerarchie fisse”. Subito sotto dopo pochi minuti, la Juve Stabia ha saputo reagire: “Un gol stupido, ma siamo stati bravi a reagire. Il pari è meritato, e magari avremmo anche potuto puntare a qualcosa in più”. Il Covid ha limitato la rosa: “Beh, i cambi vanno fatti quando ci sono delle difficoltà. Stavamo bene, anche se qualcuno aveva appena superato il Covid, e dovevamo gestire al meglio tutti”.