Juve Stabia, Novellino trasmette serenità per la sfida a Zeman

Dimenticare il pari deludente con il Campobasso, la testa già al Foggia, prossimo avversario designato dal calendario, la Juve Stabia di Novellino è già all’opera per arrivare con le giuste motivazioni alla sfida con i rossoneri di Zeman. Il tecnico stabiese respinge le critiche sulla prestazione contro i molisani, e cerca di dare nuovo slancio ai gialloblù: “Non parlerei di passo indietro – questo il pensiero dell’allenatore -, con il Campobasso abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, Evacuo e Della Pietra hanno dato il massimo, ovviamente non era facile contro una squadra che ha iniziato nel migliore dei modi la sua annata”. Una Juve Stabia che ha disputato fin qui un buon inizio di stagione, e che guarda alla classifica ed ai prossimi impegni con la serenità trasmessa dal tuo tecnico. “Siamo una squadra forte, e quando recupereremo tutti gli infortunati si vedrà la migliore Juve Stabia. Sono tranquillo, col Campobasso abbiamo fatto bene, e grande merito va anche ai nostri avversari. Cercheremo di rifarci subito, siamo in crescita, e credo che pian piano dimostreremo il nostro valore”.