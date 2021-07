Juve Stabia, cambia ancora il ds: arriva l'ex Trapani Rubino

Se non è un record, poco ci manca. In meno di un mese ben tre direttori sportivi, ma nessun calciatore. La Juve Stabia si appresta a cambiare ancora, e dopo aver annunciato, e mai presentato (un po’ come accaduto con il tecnico Walter Novellino) il diesse Marra Cutrupi, che aveva preso il posto di Peppino Pavone, approdato al Foggia dopo pochi giorni dalla conferenza stampa in cui aveva presentato il nuovo programma, ecco l’annuncio di Raffaele Rubino a cui sarà affidato il compito di rinforzare la squadra, prossima ormai al raduno previsto per il prossimo 22 luglio.

Dal club, per ora, tanti silenzi, che in alcuni frangenti avevano anche acceso il malumore della piazza. L’impressione è che le prossime ore saranno decisive per definire il futuro della squadra gialloblù. Un avvio di stagione per ora tutt’altro che esaltante, che non fa certo il paio con l’ottima stagione disputata lo scorso anno. La speranza dei tifosi è che sia una strategia ben delineata, anche perché Novellino ha lasciato intendere da più parti di aver sposato un progetto per puntare comunque ai play-off…

Questi i comunicati del club: «La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il direttore generale e sportivo Filippo Marra Cutrupi che ha deciso di non proseguire il percorso intrapreso per motivi personali. Il club gialloblè ringrazia Marra Cutrupi, augurandogli un roseo futuro».

«La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con Raffaele Rubino che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Classe ’78, vanta esperienze importanti con un trascorso, tra le altre, anche con Trapani e Livorno».