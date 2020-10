Tre punti di morale e classifica, un successo, quello di Vibo, che esalta la Juve Stabia alla vigilia della sfida infrasettimanale a Catania. Padalino promuove i suoi a pieni voti a fine gara: “Un successo importante – queste le sue parole -, anche se giunto nel finale, e su un calcio di rigore. Questo è un campionato difficilissimo, in cui non puoi lasciare nulla al caso, ma anche creare tutte le occasioni affinché si possa concretizzare qualcosa di importante. Il successo? Me lo aspettavo, ma perché me lo aspetto sempre dai miei. Dobbiamo creare prima di tutto una mentalità vincente che ci permetta di scendere in campo contro chiunque senza timori”. La condizione fisica non è ottimale, ma la Juve Stabia ha già un cuore, un’anima, ed un’identità: “Stiamo andando forse oltre le nostre attuali possibilità – chiosa Padalino -, ci sono ragazzi come Codromaz, Romero, Berardocco, che stanno giocando non al meglio, ma hanno dato grande disponibilità al sacrificio, e questo successo li ripaga dell’impegno. Possiamo crescere, sono convinto che appena avremo un po’ più di condizione ci sarà anche maggiore fluidità nel possesso palla, e tanti altri aspetti in cui possiamo migliorare. Ma per ora va bene così, tutto super, ma con la consapevolezza, e l’umiltà di un gruppo che ha voglia di far bene, un obiettivo da raggiungere, e che sta crescendo settimana dopo settimana”. © RIPRODUZIONE RISERVATA