Un successo di quelli che pesano. Per la prestazione, quasi ottanta minuti nella metà campo avversaria, per la classifica, la vetta dista appena cinque lunghezze, per il morale, di una squadra costretta ancora a fare a meno di alcuni dei suoi protagonisti. Sorride la Juve Stabia all’indomani del successo con il Bisceglie al Menti, che consente ai gialloblù di posizionarsi appena un gradino sotto le corazzate del girone, e guardare al prossimo trittico (domenica a Bari, l’11 col Palermo al Menti, quindi il derby del Liguori con la Turris) con rinnovata serenità: «Mi aspettavo una gara difficile col Bisceglie - spiega Padalino -, ma sono quanto mai soddisfatto della prova dei ragazzi. Abbiamo creato tantissimo, sprecando, forse, qualche buona occasione, ma dobbiamo andare avanti con questo modo di essere e di fare. Le vittorie aiutano sempre, anche se le sconfitte ti fanno crescere di più. Dopo Teramo abbiamo analizzato gli errori commessi, cercando maggiore concentrazione in alcune fasi del gioco».

Storce il naso, il tecnico, a qualche critica avanzata alla squadra: «Prima ci dicevano che mancavamo nell’ultimo passaggio, ora che sbagliamo troppo nella fase realizzativa. Un po’ di pazienza, cercheremo correttivi in ogni dove. Stiamo crescendo, un passo alla volta». Golfo e Bentivegna fuori, ma sugli esterni si è visto un Orlando in grande spolvero: «È un ragazzo dalle grandi qualità - conclude Padalino -, il suo rendimento è forse altalenante per via della condizione non ottimale, ma potrà dare tanto a questa squadra».

