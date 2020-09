Chi ben comincia… E’ soddisfatto Pasquale Padalino, il test contro la Tritium in coppa Italia, se da un lato ha evidenziato le tante lacune di una squadra tutta da completare, ha sicuramente messo sotto i riflettori una Juve Stabia che può contare su un’organizzazione di gioco, ma anche quel cuore e quella determinazione smarriti durante il lockdown e che hanno portato all’amara retrocessione: “Abbiamo evidenziato i progressi di ragazzi del 2002, ne abbiamo impiegati tanti durante tutto l’arco della partita, per loro è stata un’occasione importante. L’avversario fisicamente era messo meglio di noi, alla prima vera uscita dell’anno, e sono soddisfatto di quello che ho visto in campo”.

Impegno e disponibilità, ma l’organico va rinforzato: “Sicuramente. Della Pietra è generoso, ma non ha certo esperienza, come magari potrebbe essere per Romeo. Ne abbiamo parlato con la società, sappiamo cosa fare, sono convinto che faremo bene”. © RIPRODUZIONE RISERVATA