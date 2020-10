La vittoria con la Cavese ormai alle spalle, la Juve Stabia pronta per la trasferta di domani a Teramo, una vera e propria prova del nove per verificare il reale valore della squadra di Padalino: “Personalmente sono soddisfatto dell’avvio – ribadisce il tecnico stabiese -, questa è una squadra con qualità importanti, con una buona base su cui lavorare, e che può crescere ancora tanto. Siamo partiti bene nonostante i problemi di un mercato concluso al fotofinish, ma nei ragazzi ho trovato grande passione, professionalità, e sono convinto che sarà un campionato in cui potremo divertirci”.

A Teramo una sfida di prestigio contro una delle squadre più in forma del campionato: “Affrontiamo una rivale di tutto rispetto – chiosa Padalino -, che potrà godere di un giorno in più di riposo rispetto a noi che abbiamo giocato giovedì. Hanno una solidità oggettiva, un organico con calciatori importanti per la categoria, è di sicuro una delle pretendenti ai vertici del campionato”. Una sfida che potrà dire molto sul valore della Juve Stabia: “Personalmente conosco il valore di questo gruppo, e le prestazioni di questo primo scorcio, al di la’ dei risultati ne sono conferma. E’ un campionato lungo, con tante insidie, ma abbiamo ancora tanti calciatori come Orlando, Cernigoi, Bentivegna, che non abbiamo visto all’opera. Possiamo divertirci e divertire”. A Teramo un passo importante per la lotta play-off

