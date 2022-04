Juve Stabia. Novellino verso il derby: «Conosciamo bene i nostri obiettivi»

Un punto salvezza, che tiene comunque alla distanza minima dai playoff. Una gara senza storia per la Juve Stabia quella di Taranto, ma Novellino preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno: «Per me resta un punto importante. Riuscire a dare continuità, a muovere la classifica, in questa fase è sempre decisivo per l’esito di un campionato. Affrontavamo un’ottima squadra, in un momento molto delicato per loro, e per questo non era facile far risultato. A noi mancavano diversi calciatori, per questo giudico positivamente il risultato». Uno su tutti, Umberto Eusepi, ancora in attesa dell’esito della vicenda per la presunta assunzione di sostanze proibite. Il calciatore ha dato la sua versione, la Juve Stabia spera: «Ci manca, ovviamente, e non poco – continua Novellino - Della Pietra è bravo, ma è un ragazzo alle prime esperienze, speriamo possa tornare in campo quanto prima. Stoppa? È un ragazzo dalle grandi prospettive, salta l’uomo, e devo dire che il direttore sportivo ha fatto un’ottima scelta».

Gli obiettivi restano gli stessi, alla vigilia del derby con la Paganese al Menti: prima la salvezza, poi, magari, i playoff. «Ci proveremo fino alla fine. Chi ci precede sta facendo bene, ma non siamo già in vacanza, non abbiamo sotterrato l’ascia di guerra. Anzi. Gli obiettivi della Juve Stabia sono noti, faremo di tutti per ottenere il massimo fino alla fine».