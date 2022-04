Juve Stabia-Paganese, Davì: «In palio tre punti fondamentali»

In attesa di scoprire il proprio futuro, divisa tra il responso del Tribunale in merito al monte debiti, la vicenda Eusepi e la possibile penalizzazione per il mancato versamento di ritenute Inps ed Irpef relative allo scorso campionato, la Juve Stabia si prepara al derby di domenica con la Paganese al Menti: «Una gara importantissima – spiega il centrocampista Guido Davì, alla sua seconda esperienza in gialloblù - È una sfida a cui i tifosi tengono particolarmente, ma anche noi vogliamo provare la stoccata finale per provare a raggiungere i playoff».

Il pari di Potenza, che a molti ha fatto storcere il naso, è stato accolto con favore dalla squadra: «Un punto pesante per la classifica, ed è questo che conta. Siamo alle battute finali – conclude Davì -, dobbiamo pensare solo a centrare un obiettivo».