Juve Stabia, si presenta Pagliuca: «Sono campano e so bene in che piazza arrivo»

«Sono di origini campane, mio padre è nato ad Aversa e sono cresciuto nella costiera amalfitana. So bene dove sono, e posso solo ringraziare la società per questa grande opportunità di allenare in una piazza dal grande blasone». Ha le idee chiare Guido Pagliuca, il nuovo allenatore della Juve Stabia presentato ufficialmente questa mattina al Romeo Menti.

Focoso, sanguigno, dopo due esperienze in città come Lucca e Siena, arriva per la prima volta nel girone meridionale, e lo fa con la convinzione di aver sposato un progetto serio quanto importante: «Ricordo bene quando a Cremona, da secondo di Baroni, la Juve Stabia venne a giocare in serie B.

Un tifo unico, caloroso, e spero che quel calore e quella passione possano rivedersi sempre nel nostro stadio. So che c’è delusione, un’annata difficile, che non ha entusiasmato, ma sono dell’idea, come in altre esperienze, che il gioco, la grinta, un gruppo unito che suda sempre la maglia, possano essere le armi per riportare la gente allo stadio. Tutti uniti possiamo far bene, anche in un campionato ed un girone difficili come quello di quest’anno. Il gap tecnico ci sarà con qualcuno, ma con l’unità di intenti potremo ridurlo».

Quattro difensori, tre centrocampisti: «Ed in avanti vedremo cosa sapremo fare anche nella fase di mercato – spiega Pagliuca -. Dobbiamo far gioco, cercare di portare l’attaccante, e non solo, sotto porta, poi starà al singolo concretizzare il nostro lavoro».

A Castellammare con l’obiettivo salvezza, ma non solo: «La società sta lavorando bene, Il presidente sta costruendo una struttura per dare un futuro al club, e credo ci siano tutte le condizioni per far bene. La rosa attuale? Qualcuno lo conosco, altri li valuteremo in ritiro e poi decideremo. Sono sereno, il direttore Lovisa consce tanti calciatori, non sarà un problema avere una squadra meritevole della piazza».