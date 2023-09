Juve Stabia: Pagliuca applaude i suoi per il successo col Monterosi

Aspettando le decisioni del Gos, che sembrerebbe orientato a negare la trasferta di lunedì sera ai tifosi di Avellino, la Juve Stabia si gode l’avvio positivo del campionato e la vittoria col Monterosi. Pagliuca promuove i suoi a pieni voti: «Sono contento per la gara di domenica, prima di tutto per i ragazzi – queste le sue parole - È un bel gruppo, si stanno cementando i rapporti tra di loro, con un entusiasmo che sembra coinvolgere tutti. La vittoria all’esordio è tutta loro, l’hanno cercata, voluta. Mi fa piacere anche essere partito col piede giusto, un premio all’operato della dirigenza».

Contro gli ex Altobelli, Cinaglia, Fantacci e Silipo (autore della rete del momentaneo 1-1) una prova maiuscola dei gialloblù, con la perla di Leone che ha fatto la differenza: «È stata una bellissima partita.

Sapevamo che non era facile, ma siamo stati bravi, dopo essere stati raggiunti, a rimetterci in corsa ed a lottare a testa bassa alla ricerca del risultato. Leone? Un ragazzo dal grande talento, lo conosco bene, deve essere convinto delle proprie potenzialità, potrà fare molto bene». Ed ora testa al derby: «Una gara difficilissima, in cui proveremo a regalare una grande gioia ai nostri tifosi».