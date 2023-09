Juve Stabia, Pagliuca carica il derby: «A Giugliano in cerca di conferme contro un avversario di valore»

Ancora un derby per la prova del nove. La Juve Stabia, dopo i due successi di fila su Monterosi ed Avellino è già proiettata alla sfida di domani sera al “De Cristofaro” di Giugliano dove incrocerà gli ex Berardocco, Scognamiglio e Caldore:

“Dobbiamo continuare sulla stessa strada di questo avvio di campionato – ha detto nella conferenza prepartita il tecnico Guido Pagliuca -. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, l’obiettivo è fare il meglio possibile fin da questo avvio di stagione, restando sempre con piedi per terra. A Giugliano sarà tutt’altro che facile, contro un avversario che gioca bene, con un buon organico. Serve umiltà, ma anche consapevolezza nei nostri mezzi”.

Bentivegna in dubbio, ma il tecnico non si fasica la testa: “Proveremo a portarlo in panchina, ma ha qualche problemino agli adduttori. Abbiamo un organico completo – continua -, e chiunque sarà chiamato in causa darà il meglio di sé”.Tanti tifosi al seguito, polverizzati i circa 500 tagliandi a disposizione in pochissime ore, finalmente un derby con tutti i crismi: “Siamo felici, la gente di Castellammare ci fa sentire tutto il proprio calore costantemente.

Ed i ragazzi stanno rispondendo sul campo. Ci seguiranno in tanti, e questa sarà un’arma in più in una sfida molto difficile”. A Giugliano per confermarsi: “Cercheremo di trarre il meglio. Valuteremo nella rifinitura su chi puntare. Candellone? Ha grandi motivazioni, è un trascinatore, potrà darci tanto nell’arco del campionato. Siamo molto contenti del suo rendimento e del suo approccio alla stagione”