Juve Stabia, Pagliuca chiama la città con l'hashtag #abbiambisognodivoi

“#abbiambisognodivoi” affida ad un hashtag il suo appello agli stabiesi, alla vigilia della sfida che vale, probabilmente, il girone di andata ed il sogno di essere primi al giro di boa, Guido Pagliuca.

Arriva il Benevento al Menti, con quasi 350 tifosi al seguito, e la diretta Rai 2 che avvalora ancor di più il big match di giornata: “Ero con mio figlio – racconta nella conferenza stampa della vigilia il tecnico gialloblù -, e continua a chiedermi una frase ad effetto per questo appuntamento, ed ho pensato alla nostra gente, al nostro popolo, che può aiutarci e sorreggerci in un appuntamento che, lo sappiamo, è importante per tutti. Insieme, possiamo vivere una grande giornata, poi vedremo quello che dirà il campo”.

Parla a tutto tondo l’allenatore, rivelando anche un simpatico retroscena: “Avevo dato un giorno di riposo ai ragazzi che avevano giocato di più in vista della coppa, e lunedì me li sono ritrovati tutti al campo, stesso discorso per chi ha giocato ad Avellino, il giorno dopo tutti insieme per allenarsi. È un segnale forte di un gruppo unito e coeso”.

Il rinnovo del contratto arrivato alla vigilia del derbyssimo un altro segnale dato dal club: “Qui sto benissimo – conferma Pagliuca -, e con me la mia famiglia. Devo ringraziare la società che ha creduto in me, nello staff, perché proseguiremo tutti il nostro lavoro, e potremo dare continuità al progetto tecnico”. Col Benevento rientrano Candellone, Mignanelli e Baldi: “Peccato non avere anche Piovanello, ma sono felice di recuperare calciatori che ci hanno dato tanto, soprattutto perché questo mi consente di fare scelte dettate dalla partita e non dalla necessità.

Ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo sempre fatto, senza snaturarci a cospetto di un avversario forte, che può creare insidie, ma a cui proveremo a dare problemi. Battere il Benevento, si, sarebbe davvero un “pensiero stupendo”, ed a me non piace porre limiti a quello che i ragazzi possono fare. Ferrante? Ha parlato di una finale, per noi lo sono tutte, continuiamo settimana dopo settimana, poi tireremo i conti”.