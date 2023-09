Juve Stabia. Pagliuca: «Che cuore questi ragazzi»

Un pari che sa di primato, un solo gol subito, a fronte dei sette messi a segno in questo avvio di campionato, la Juve Stabia si gode il momento magico e dopo lo 0-0 di Cerignola guarda alla prossima sfida, domenica al Menti (18.30) con il Monopoli.

«A Cerignola - ricorda il tecnico Guido Pagliuca -, mi è piaciuta molto la squadra del primo tempo, quando abbiamo tenuto alle corde i nostri avversari. Nella ripresa abbiamo perso qualche palla di troppo, loro hanno alzato il baricentro ed abbiamo avuto qualche difficoltà in più, ma alla fine conta aver dato continuità alla strisca positiva».

Una gara tutt'altro che facile contro un avversario di categoria: «Non era facile, anzi.

In quello stadio non so quanti faranno punti. Abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo, e sono felicissimo per il rendimento della squadra in questo primo scorcio di stagione. Tre gare in una settimana, sempre su livelli altissimi, non era affatto scontato. Ed ora guardiamo avanti».