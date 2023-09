Juve Stabia. Pagliuca frena gli ardori: «Siamo giovani, dobbiamo continuare a far bene ma restare umili»

Torna al Menti da capolista, la Juve Stabia, chiamata contro il Monopoli a confermare il momento felice con cui ha dato il via alla nuova stagione. Pagliuca, a dispetto di tutto, continua ad indossare i panni del pompiere, e richiama tutti all’ordine: “Siamo una squadra giovane – queste le sue parole alla vigilia -, e dobbiamo solo restare coi piedi a terra. Siamo partiti bene, la squadra sta mettendo sul campo quello che facciamo in allenamento durante la settimana, e dobbiamo essere assolutamente sereni. Ogni gara nasconde insidie, e guai ad avere cali di concentrazione. Il Monopoli? Ha sicuramente meno punti di quel che avrebbe meritato per quanto fatto in queste prime giornate, e sono convinto che ci darà filo da torcere. Mi aspetto un atteggiamento tosto, sia in fase di possesso, che quando avranno palla gli avversari”.

A Cerignola, lunedì, le grandi conferme: “Non era una partita facile – chiarisce Pagliuca -, siamo stati bravi nella prima parte a cercare di sfondare, altrettanto nella ripresa nel contenere un avversario che ci aveva costretti ad arretrare”.

Bentivegna no, Meli, forse, guardando alla coppa Italia di mercoledì: “Sono due gare diverse – spiega il tecnico -. La coppa ci darà la possibilità di far giocare di più chi trova meno spazio, e verificarne le condizioni. Col Monopoli siamo chiamati a confermare il buon momento. Bentivegna non riuscirà a recuperare, non c’è necessità di forzarlo. Quanto a Meli, lo conosco bene, so che qualità può darci, e sono convinto che sarà importante in questa squadra. Ma viene da qualche noia fisica e ci vorrà un po’ di tempo per vederlo al 100%”.