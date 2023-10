Juve Stabia, Pagliuca si coccola i suoi giovani: «Siamo la squadra di Castellammare»

La forza dei giovani, il cuore oltre l'ostacolo, ed il passaggio del turno con il gol del giovanissimo Guarracino. La Juve Stabia si gode il momento, ed oltre al primato in campionato mette in ghiaccio anche la qualificazione in coppa, con il derby con la Turris, in programma tra l'8, 9 o 10 novembre, già nel mirino.

Guido Pagliuca sorride, la scelta di dare spazio alle seconde linee, a chi di solito gioca di meno, nella sfida col Potenza, ha confermato la bontà dell'organico della squadra stabiese: «Lo avevo detto alla vigilia - ha spiegato -, i ragazzi sapevano della fiducia riposta in ciascuno di loro, e che alla prima occasione avrebbero avuto l'occasione per essere protagonisti. È stato bello vederli giocare, il coraggio che hanno messo in ogni contrasto, la vittoria è il giusto premio per loro».

Va oltre, Pagliuca, orgoglioso del suo lavoro, dei risultati, in primis di aver rispolverato l'affetto della città per i colori della Juve Stabia: «Ad un certo punto, sul 2-1, la curva, lo stadio, ci hanno dato quella carica in più per andare oltre.

Una cosa unica, credo, e spero, che pian piano questa possa diventare davvero la squadra della città, sentita come tale dai tifosi, dagli stabiesi. La vittoria ci consente di dare ancora spazio ed un premio a questi ragazzi». Archiviata la coppa, lo sguardo è alla sfida col Brindisi: «Abbiamo avuto tante conferme, qualcuno potrebbe giocare già domenica in campionato, ci penseremo. Ci godiamo il momento e ci rituffiamo nella nostra prima competizione».