Juve Stabia, Pagliuca squalificato per un colpo ad un proprio calciatore dopo il 2-2 col Monterosi

Piove sul bagnato in casa Juve Stabia.

Dopo la rabbia e l'amarezza per il clamoroso pari interno con il Monterosi, 2-2 con due reti incassate nel recupero, alla vigilia del derby con l'Avellino (sabato sera al Partenio), arriva la squalifica per il tecnico Guido Pagliuca per un colpo al volto ad un proprio calciatore che non è sfuggito al direttore di gara.

"ALLENATORI NON ESPULSI - questo il dispositivo - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA) per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore colpito".