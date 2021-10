Juve Stabia-Palermo 0-0, Novellino: «Nessun male oscuro, solo sfortuna»

Un pari, quello col Palermo, che fa classifica ma, terzo 0-0 consecutivo tra le mura amiche per la Juve Stabia che ha fatto anche storcere un po’ il naso. Ha tenuto bene il campo la squadra di Novellino, ma le vere occasioni, un paio, sono giunte solo nel finale. Il tecnico stabiese non ci sta e borbotta: «Nessun male oscuro. Abbiamo avuto le nostre occasioni, anche con Eusepi che, appena tornato, non è ovviamente al meglio. Affrontavamo un’ottima squadra, che si chiude bene, e non era facile».

Ci ha provato la Juve Stabia, ma il sogno di approdare sul gradino subito a ridosso del Bari è sfumato in una fredda serata stabiese: «Ci abbiamo messo tutto, nel finale eravamo sbilanciati in avanti – chiosa Novellino -, ma non siamo riusciti ancora a trovare i tre punti al Menti, e questo mi dispiace. Siamo stati anche sfortunati, peccato, ma non dobbiamo abbatterci».

Squizzato lanciato nella mischia da subito, poi tanti cambi condizionati anche dalla scelta di far cassa con il minutaggio: «Chiariamo che lo abbiamo attuato a centrocampo, e non avanti – spiega l’allenatore -, ma abbiamo giovani validi e questo non incide sul rendimento della squadra a cui non posso rimproverare nulla. Sono convinto che cresceremo ancora e ci toglieremo tante soddisfazioni».